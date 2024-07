Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat ca miercuri seara, 30 iulie, vor fi deschiși traficului ultimii 10 kilometri din primul lot al Autostrazii de Centura A0 Sud. Se deschide un tronsom important de autostrada Aceasta deschidere va permite sudului Ilfovului un acces direct și facil catre litoralul romanesc, […] The post Cristian Pistol, directorul CNAIR: „Maine, 31 iulie 2024, ora 18.00, deschidem circulatia pe ultimii 10 km din lotul 1 al A0Sud” appeared first on Puterea.ro .