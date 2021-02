Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, afirma ca exista probleme cu asigurarea agentului termic in unele unitati sanitare si ca astfel de probleme au existat inclusiv a Institutul Matei Bals, insa subliniaza ca nu trebuie ca oamenii sa aduca de acasa surse de incalzire. El arata ca Primaria Capitalei…

- Ministrul Sanatatii anunta, dupa incendiul de la Institutul Matei Bals, ca spitalul nu a dus lipsa de fonduri. Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!' „Fonduri au existat de-a lungul timpului, poate nu suficiente in anumite locuri,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat sambata, intr-o conferința de presa la sediul ministerului, despre protestul organizat de AUR in fața instituției, manifestație in care i se cere demisia ca urmare a incendiului de la Matei Balș, ca primește audiențe „daca se poate fara megafon”.…

- Dupa tragedia de la Institutul Matei Balș in care și-au piredut viața 5 persoane, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu a afirmat ca in Romania nu a fost construit niciun spital public mare și a adaugat ca vor fi construite spitale noi si va fi creat un fond important pentru investitii in spitale. Ministrul…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a anunțat vineri seara, dupa tragedia de la Institutul Matei Balș in care și-au piredut viața 5 persoane, ca Guvernul Cițu va inființa „un fond important pentru investiții in spitale și o echipa direct responsabila ca aceste spitale sa devina realitate”.

- Un incendiu de proportii a izbucnit, vineri dimineata, in jurul orei 5.00, la Institutul Matei Bals din Bucuresti, intr-un salon cu pacienti Covid-19 aflat la parterul unui pavilion al institutului. Raed Arafat, primele declaratii: Patru persoane au murit, trei in incendiu, una ulterior, dupa ce a intrat…

- „Tanara a avut simptome, drept pentru care a facut testu. A facut un test PCR și pentru ca arata altfel s-a facut și secvențierea. (...) Tanara era speriata. Starea clinica e foarte buna. Imparte domiciliul cu alte persoane insa. Sunt testate si celelalte persoane”, a anunțat ministrul Sanatații, vineri…

