- Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat miercuri, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, dupa anuntul cancelarului austriac privind decizia de a nu sustine intrarea Romaniei in Schengen, in acest moment, ci un nou calendar de admitere in primavara, ca daca aceasta este concluzia si la votul…

- Deputatul PSD Gabriel Zetea a declarat marti, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre obiectivul Schengen ca PNL trebuie sa inteleaga ca acum trebuie sa isi foloseasca toate atuurile pe care le are in PPE pentru a-i convinge pe austrieci, el apreciind ca nu exista azi niciun social-democrat…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre scandalul privind declaratiile liderilor UDMR, ca ei se asteapta ca UDMR sa fie solidar cu aceasta guvernare si sa controleze astfel de declaratii, precizand ca nu putem vorbi de revizionism…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre preturile mari la pachetele de iarna din Romania, ca este clar ca un roman obisnuit, de rand, nu isi poate permite asa ceva dar atata vreme cat au rezervari in proportie de 100-, pentru industria…

- Austria nu este impotriva aderarii Romaniei la Schengen, dar este preocupata de problema migrației, transmite ministrul de Interne, Lucian Bode, care s-a miercuri aflat in vizita in Austria. Pe de alta parte, cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca va fi foarte critic in ce privește Romania și Bulgaria.…

- Senatorul Robert Cazanciuc (PSD) a declarat marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre negocierile pentru aderarea la Schengen, ca ”noi putem sa fim smecheri sau smart, iar daca vom fi smart lumea ne va respecta, daca vom fi smecheri, vom ramane aici, la noi in ograda”. El a aratat…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre variantele privind aderarea Romaniei la Schengen, ca este introdusa in discutie inclusiv posibilitatea unui vot de abtinere a Olandei si varianta unui mecanism similar MCV, dar pe zona acquis-ului…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, s-a intalnit cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, ocazie cu care, liderul PSD a anuntat ca a propus relocarea unor companii germane din Rusia si Belarus in Romania.