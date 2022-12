Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023, disponibil , bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 275.690,8 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 596.377,7 milioane lei credite de angajament si in suma de 353.640,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 77.949,9…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca a initiat o Ordonanta pentru majorarea salariilor in agentii, care a fost avizata din pacate negativ de catre ministerul Finantelor si Muncii, astfel ca au incercat sa organizeze…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre proiectul coplatii in sanatate, ca ministrul Rafila ar trebui sa deschida foarte mult dezbaterea si, atata vreme cat toti in aceasta tara contribuie si platesc taxe, principiul sustinut de…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre promovarea Romaniei prin influenceri, ca nu s-a putut finaliza o achizitie publica pentru acest proiect, desi au fost trei incercari in acest sens. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre scandalul privind declaratiile liderilor UDMR, ca ei se asteapta ca UDMR sa fie solidar cu aceasta guvernare si sa controleze astfel de declaratii, precizand ca nu putem vorbi de revizionism…

- Pe 25 noiembrie au fost lansate ghidurile de finanțare pentru impaduriri! Simplu, fondul forestier al Romaniei acopera 27,7% din suprafața totala a țarii, in comparație cu media de 39% in Europa, iar in țara, doar 9 dintre județele noastre trec de acest prag. Sorin Ionuț Banciu (secretar de stat Ministerul…

- Fostul premier Ion Chicu a criticat decizia guvernarii de a inchide magazinele duty free. La Puterea a Patra de la N4 , el a menționat ca motivul invocat de autorul acestei inițiative, Dumitru Alaiba, este nefondat, deoarece statul nu va obține mai mulți bani la buget, din desființarea acestei activitați.

- Fostul lider PNL Florin Citu a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre abtinerea la vot in sedinta conducerii PNL, pentru propunerea Ligia Deca ministru al Educatiei, ca ar fi preferat sa fie un membru al PNL. Citu a mai spus ca in acest moment conducerea PNL are nevoie…