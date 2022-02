Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani, infectat cu SARS CoV-2, a fost descoperit la PTF Nadlac in timp ce intra in tara, el testandu-se la un centru din Arad, dar nu a mai asteptat rezultatul si a plecat spre Cehia. Barbatul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Inspectoratul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca a fost confirmat cu COVID-19, avand o forma usoara de boala. El afirma ca este izolat acasa si ia tratamentul prescris de medici si ca recomanda in continuare vaccinarea. Virgil Popescu a mai fost infectat cu SARS-CoV-2 in noiembrie 2020. "De dimineata nu…

- Craciunul pentru creștinii ortodocși de rit vechi este sarbatorit pe 7 ianuarie. In Romania traiesc peste un milion de adepți ai Bisericii Creștin-Ortodoxe de Stil Vechi, indeosebi ruși lipoveni și sarbi. Craciunul pe stil vechi este o sarbatoare la fel de importanta pentru cei care au ales sa cinsteasca…

- Lotul a fost prezentat sub forma unei imagini in care era prezentat telefonul mobil cu un mesaj. In Franța, primul SMS din lume a fost vindut la o licitație sub forma unui jeton nefungibil (non-fungible token (NFT)). Despre acest lucru a anunțat AFP marți, 21 decembrie. Se remarca faptul ca licitația…

- In Romania, masa de Craciun și Revelion este plina cu bucate tradiționale, torturi, prajituri de tot felul, de la cozonaci, cornulețe cu nuca, piersicuțe și alte fursecuri. Romania nu exceleaza doar la capitolul mancaruri tradiționale de sarbatori, ci și la deserturi. Totuși, daca vrei sa faci un tort…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat in ședința de coaliție cum va arata legislația pentru certificatul COVID. Subiectul este motiv de cearta in coaliția de guvernare, pentru ca PNL susține ca statul nu trebuie sa deconteze plata testelor pentru angajați, cat timp vaccinarea este la liber…

- In Romania se va pune in circulație bancnota de 20 de lei. Ea va intra in circulație pe 1 decembrie. Banca Naționala a Romaniei a anunțat inca din 2019 ca va fi lansata in 2020 o bancnota pe care va fi prezenta o personalitate feminina. Pana acum, nu au existat detalii despre cum va arata […] The post…

- Cristina Ștefania etse tare mandra și are și de ce, asta pentru ca are o forma fizica de invidiat, iar multe doamne și domnișoare, cu siguranța, ar vrea sa știe secretul ei. Zis și facut! Partenera de viața a lui Speak a impartașit ritualul sau de frumusețe cu fanii, chiar pe Instagram.