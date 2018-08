Cristian Piedone a fost surprins pe litoralul românesc. Cum arată fostul primar după ce a slăbit 100 de kilograme Fostul primar al sectorului 4 a fost surprins in timp ce se relaxa la malul marii. Deși a ramas cu mult exces de piele dupa ce a slabit in urma operației de micșorare a stomacului, Piedone nu se sfiește sa-și etaleze noua silueta. Fostul primar a fost filmat și intr-un club de pe litoral in timp ce dansa și butona liniștit telefonul. Cu toate ca era singur, Piedone parea extrem de relaxat. De cand a demisionat din funcția de primar al Sectorului 4 Piedone a slabit peste 100 de kilograme. In ultimele luni au aparut tot felul de speculații conform carora o boala grea i-ar fi cauzat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

