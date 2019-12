Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat cum se prezinta situația salariilor din Romania. Salariul minim brut pe țara urmeaza sa se majoreze de la 1 ianuarie 2020. Decizia in acest sens urmand sa fie luata pana la finele lunii noiembrie 2019, dupa cum a de declarat șeful Cancelariei prim-ministrului Ludovic Orban. Salariul…

- Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe in Guvernul PSD, l-a provocat pe Florin Cițu, actualul ocupant al portofoliului, la o dezbatere la Academia de Studii Economice (ASE). Teodorovici l-a citat pe fostul jurnalist Sorin Roșca Stanescu, care a spus ca in Romania ar exista un ”deficit de democrație”…

- Viorica Dancila a anunțat, luni seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca se va ține de cuvant, in ciuda somațiilor lansate de Ludovic Orban, și va majora cu 100 de lei salariul minim pe economie.Dancila a precizat ca actul normativ va fi adoptat in ședința de guvern din 4…

- "Ceea ce face domnul Orban este incalificabil. A reușit sa șocheze o țara intreaga cand a somat guvernul sa nu mareasca salariul minim și a amenințat ca daca o vom face va modifica hotararea de guvern. Oare cat poate sa ii urasca pe romani, daca o masura pe care oamenii o așteapta reprezinta un pericol…

- Dupa ce premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, și-a anunțat intenția de a crește salariul minim din țara sa la peste 1000 de dolari in urmatorii 5 ani, Dan Voiculescu propune și el ca salariul minim pe economie in Romania sa creasca la 1000 de euro in urmatorii 7-8 pentru a pastra forța de munca…

- Creativitatea copilului – un aspect extrem de important in viețile celor mici de care, de cele mai mult eori, parinții uita cu desavarșire. La Atelierele de Idei Unica ce s-au desfașurat joi eara in ParkLake, am aflat cat de importanta este creativitatea pentru copii, dar și cum ii putem ajuta pe aceștia…

- Un procent de 69% dintre romani au declarat ca raman fara bani pana la urmatorul salariu și ca nu reușesc sa economiseasca din cauza veniturilor mici, potrivit unui sondaj internațional ING. Cand raman fara bani, 2 din 5 romani (42%) susțin ca se imprumuta de la familie sau prieteni (cel mai ridicat…

- Un numar de aproape 1,7 milioane de salariati, adica 30% din totalul celor aproximativ 5,6 milioane de angajati activi din România (conform Inspectiei Muncii) câstiga salariul minim pe economie, arata calculele ZF facute pe baza informatiilor de la Inspectia Muncii. Cei mai multi salariati…