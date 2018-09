Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat in Primul Razboi Mondial in august 1916 dupa doi ani de neutralitate in care s-au decantat cele doua curente majore de opinie din societatea romaneasca. Majoritari erau cei care sustineau ca trebuie sa mergem alaturi de Antanta (Franta, Marea Britanie, Rusia) impotriva Puterilor Centrale…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- In luna iunie 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au inregistrat o crestere de 0,1%, in timp ce innoptarile au inregistrat o scadere de 1,0%, se arata in datele publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- In 2017, Romania a produs 63,6 terawati pe ora, cu 2% mai putin decat in 2016, si cu 2,4% mai putin decat in 2015, se arata in datele unui raport conceput de compania British Petroleum (BP). Cele mai mari productii de energie electrica din Europa le-au inregistrat Germania (654,2 terawati / ora), Franta…

- Numarul romanilor care emigreaza in Marea Britanie a scazut, ca efect al Brexit-ului. Astfel, in 2017, numarul de imigranti romani si bulgari in Marea Britanie a fost cu aproximativ 40.000 mare decat in 2016, tendinta generala fiind totusi de scadere comparativ cu anul 2014, se arata in datele Oficiului…

- Numarul victimelor traficului de persoane a scazut anul trecut, comparativ cu 2016, arata raportul Grupului pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul Romaniei. Coordonatorului Grupului, deputatul PSD Angel Tilvar, a prezentat in raportul de anul acesta datele relevante…

- "Numeroase tari din NATO, pe care suntem asteptati sa le aparam, nu numai ca nu-si respecta angajamentul de 2% (care este scazut), dar de mai multi ani sunt deficiente in platile lor pe care nu le efectueaza. Vor rambursa Statele Unite?", a scris pe Twitter Donald Trump care le cere constant europenilor…

- Managerii interimari sunt folosiți in multe țari dezvoltate din Europa (Marea Britanie, Franta, Germania, Spania), dar si in SUA ori Australia. De regula, acționariatul unor companii apeleaza la ei in vreme de criza, rolul managerului interimar fiind acela de a lua decizii dificile precum reduceri de…