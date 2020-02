Cristian Moș, propunerea USR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș USR Timiș a stabilit, astazi, care este numele candidatului care va intra in lupta pentru fotoliul de președinte al Consiliului Județean Timiș din partea partidului. Este vorba de Cristian Moș, președintele USR Timiș. Va reamintim ca in campania interna organizata in interiorul USR Timiș pentru desemnarea candidatului pentru funcția de președinte al consiliului județean s-au […] Articolul Cristian Moș, propunerea USR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Dupa întâlnirea cu Nicușor Dan, Vlad Voiculescu anunța pe Facebook ca nu renunța la ideea alegerilor primare pentru stabilirea candidatului USR-PLUS la Primaria București. Susținut de USR București, Nicușor Dan anunțase înainte de discuția cu Voiculescu ca dorește un sondaj…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta , a afirmat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca i-a propus presedintelui Klaus Iohannis sa-l desemneze pentru functia de premier pe Remus Pricopie, care sa formeze un guvern de uniune nationala. "Propunerea noastra a fost domnul Remus Pricopie, insa nu…

- USR l-a propus pe Dacian Ciolos pentru postul depremier, conform anuntului facut de liderul partidului Dan Barna, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis. Barna a precizat ca miza raman anticipatele si ca Iohannis a reiterat, in discutiile cu USR, ca respinge orice varianta de Guvern PSD.…

- PNL este primul partid care merge la consultarile convocate de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Ludovic Orban va fi propunerea liberalilor pentru a fi nominalizat de președintele Klaus Iohannis.

- Fierbere mare in PSD Gorj, dupa ce organizația județeana a comandat un nou sondaj pentru desemnarea candidatului la alegerile locale, din vara acestui an, pentru postul de primar al municipiului Tg-Jiu! Din acest sondaj lipsesc cele trei nume vehiculate pana acum ca posibili candidați…

- Emanuel Soare, prorector la Universitatea din Pitești, este propunerea PNL Argeș pentru funcția de prefect a județului. Acesta a fost prezentat oficial luni, 30 decembrie, de președintele PNL Argeș, intr-o conferința de presa. Decizia numirii lui Soare in funcția de prefect va fi luata de Guvernul Orban.…

- Lugojeanul Calin Dobra a demisionat, astazi, din funcția de președinte al PSD Timiș și a primit girul Comitetului Executiv Național al PSD pentru a candida, la alegerile locale de anul viitor, pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș. „Astazi, 23 decembrie 2019, Calin…

- Ludovic Orban a eliberat-o pe Sevil Shhaideh din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei premierului, reiese dintr-o decizie publicata in Monitorul Oficial. Sevil Shhaideh a fost vicepremier si ministru al Dezvoltarii in timpul guvernarii PSD, relateaza Mediafax.In decembrie 2016, Sevil Shhaideh…