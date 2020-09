Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Moș, co-președintele USR-PLUS Timiș, și Andrei Tița, cel mai tanar primar din țara (25 de ani) ales in urma alegerilor locale de duminica, vor fi prezenți in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre rezultatul alegerilor locale…

- Presedintele ales al Consiliului Judetean (CJ) Timis, liberalul Alin Nica, a declarat, marti, ca votul la functia de primar al municipiului Timisoara "nu a fost un vot anti-PNL, ci unul anti-Robu". Alin Nica a castigat alegerile pentru functia de sef al CJ cu 40% si este preferat si pentru…

- Președintele USR Timiș, Cristian Moș, se declara fericit ca la nivelul filialei Timiș a USR PLUS rezultatul alegerilor locale de duminica este „excepțional”. Formațiunea are in Timiș patru primari și 135 de consilieri locali și județeni. „Am reușit sa avem patru primari in Timiș, un partid format in…

- Noul președinte al CJ Timiș și cel mai probabil viitor președinte interimar al PNL Timiș spune ca iși dorește curațenie pe lista PNL pentru consiliul județean. El s-a retras de pe lista chiar inainte sa fie depuse candidaturile pentru ca nu era de acord cu o parte din cei care au fost aleși de filiala…

- Președintele USR Timiș, Cristian Moș, a anunțat, marți, ca alianța a inceput negocierile cu PNL pentru stabilirea unor majoritați clare atat in CL Timișoara, cat și in CJ Timiș și in consiliile locale din județ, unde cele doua formațiuni politice au caștigat primariile. Daca la CL Timișoara o alianța…

- Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE despre mutarile rivalilor liberali de pe lista consilierilor județeni, chiar inainte de depunerea candidaturilor. Va reamintim ca Alin Nica, care este candidatul PNL pentru funcția de președinte al consiliului județean s-a retras…

- Corina Macri, președinte al Asociației Patronale HORETIM, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE despre neajunsurile celui mai mare oraș din vestul țarii in ceea ce privește turismul. Aceasta considera ca amanarea titlului de Capitala Europeana a Culturii pentru 2023 are și aspecte pozitive, și aspecte…

