- Ziarul Unirea Voicu Paul, primele declarații dupa pierderea funcției de primar al municipiului Alba Iulia, in cadrul alegerilor locale 2020 Paul Voicu a postat pe pagina de socializare un mesaj pentru susținatorii acestuia pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia, dar și un mesaj de felicitare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca social-democrații au caștigat alegerile locale la nivel național, asta pentru ca au obținut cele mai multe Consilii Județene și au caștigat cele mai multe primarii.”Rezultatele votului de ieri ne arata ca PSD este pe drumul cel bun. Romania are…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis sustine o conferinta de presa la Palatul Cotroceni. Presedintele ar putea vorbi despre alegerile locale care vor avea loc duminica, dar si despre masurile de siguranta pe care autoritatile le-au luat pentru a asigura siguranta votantilor.

- Liderul Partidului Ecologist Roman, Danuț Pop, il contreaza pe omologul sau de la ALDE și ii transmite ca Alianța și PSD au majoritatea in Parlament, iar daca ar vrea anularea alegerilor, ar putea da o lege in acest sens. Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca se impune amanarea alegerilor…

- Presedintele PMP Timis este convins ca partidul pe care il reprezinta va fi surpriza alegerilor locale in judetul Timis. „Ieri am facut o plimbare prin centrul Timisoarei alaturi de colegii candidați de pe listele pentru Consiliul Județean Timis si Consiliul Local Timisoara, am vorbit cu cetatenii si…

- Președintele filialei Timiș a PSD și liderul grupului social-democrat din Camera Deputaților, Alfred Simonis, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala și naționala, dar și…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, îl someaza pe premierul Ludovic Orban "sa informeze urgent Parlamentul daca se impune amânarea alegerilor locale și a deschiderii școlilor", în contextul situației generate de pandemia de COVID-19."Ludovic Orban trebuie…

- Seful statului a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor masuri pentru buna organizare și desfașurare a acestora. Pe 8 iulie, Camera Deputatilor, in calitate de for decizional,…