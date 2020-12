Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Mihail Neamtu a explicat de ce candideaza pe liste in Timis la alegerile parlamentare din decembrie. Presedintele interimar al PMP Timis a vorbit si despre viziunea unei regiuni administrative istorice Banat care sa cuprinda doar doua judete. „Am foarte multe cu…

- Biroul Politic Local al PNL Timișoara a votat, in aceasta dupa amiaza, excluderea din partid a lui Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA și prietenul de chefuri al interlopilor din gruparea lui Lucian Boncu. Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a cerut sa fie dat afara din partid dupa ce…

- Președintele PNL Ludovic Orban a negat, sâmbata, la Timișoara, ca negocierile pentru majoritațile locale în județ sunt blocate precizând ca decizia liberalilor este foarte clara: aceea de a face înțelegeri cu USR PLUS. Liderul USR Timiș, Cristian Moș, i-a acuzat pe liberalii…

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca dormațiunea politica pe care o conduce va forma majoritați de guvernare cu USR – PLUS la Timișoara. Orban l-a asigurat pe primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, ca proiectele județului și municipiului vor avea susținere guvernamentala. „Am ținut…

- Primarul ales al Timisoarei, Domnic Fritz, le da liberalilor termen pâna luni sa se hotarasca daca vor alianța cu USR-PLUS pentru o majoritate în Consiliul Local și Consiliul Județean, prin semnarea unui parteneriat administrativ, el spunând ca în caz contrar va fi "nevoit"…

- Prezent miercuri seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, Simion Moșiu, liderul consilierilor municipali ai PNL, a precizat ca președintele interimar al filialei Timiș trebuie sa iși asume și conducerea organizației Timișoara a PNL, și ca l-a sfatuit in acest sens pe Nica, iar acest lucru s-a și intamplat.…

- Liderul interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a declarat, astazi, ca toți membrii care au avut o contribuție și au fost responsabili de rezultatul dezastruos de la Timișoara trebuie sa faca un pas in spate. Liberalul a precizat ca Nicolae Robu a demisionat din funcția de președinte al filialei Timiș și…

- Presedintele USR PLUS Timis, Cristian Mos, a declarat in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE ca partidul a obtinut, in judet, peste 55.000 de voturi, 10 posturi de consilieri judeteni, 125 de consilieri locali si patru primari. „Din punctul meu de vedere, Timisoara, cum a aratat si la Revolutie, sta si…