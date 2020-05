Cristian Mos, liderul USR Timis, a vorbit azi despre modul defectuos in care actioneaza alesii locali si judeteni. Acesta a subliniat cum licitatiile pentru proiecte importante si alte lucrari apar de obicei in prag de alegeri. Comportament observat si la reprezentantii PSD si PNL din judetul Timis. Un exemplu concludent in acest sens dat de […] Articolul Cristian Mos acuza harnicia alesilor PSD si PNL doar inaintea alegerilor: „Se intampla de ani de zile acest lucru”. Reprosuri pentru CJ Timis si Primaria Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .