- De la ultima raportare, la nivel national 53 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 12.173 de teste RT-PCR si 7.378 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 161 pacienti. Pana astazi, 20 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.256 de cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 230 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 5.392 de teste RT-PCR si 5.095 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 580 pacienti. Pana astazi, 24 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.773 de cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 455 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 19.794 de teste RT-PCR si 8.930 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 623 pacienti. Pana astazi, 22 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri…

- Un fenomen național la care au participat sute de voluntari. Așa a descris medicul Dorel Sandesc, inițiatorul demersului și presedintele Asociatiei pentru ATI „Aurel Mogoseanu”, ediția a doua a Maratonului Vaccinarii – Maratonul care a dat tonul care a avut loc in weekend la Centrul Regional de Afaceri…

- Prețurile solicitate pe piața imobiliara timișoreana au crescut, dupa ceva timp, cu o valoare mai mare decat cea la nivel național. Datele despre prețurile medii cerute la vanzarea arata ca in orașul de pe Bega acestea au crescut cu 1,5% in aprilie. La nivel național prețurile continua sa creasca, dupa…

- La a doua ediție a Maratonului Vaccinarii, care va avea loc la finele saptamanii la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, se va efectua rapelul cu ser Pfizer participanților la maratonul de acum trei saptamani. Mai mult decat atat, potrivit medicului Dorel Sandesc, inițiatorul demersului și presedintele…

- La noapte expira cele sapte zile cu care a fost prelungita carantina in Timisoara in urma cu o saptamana. Aproape sigur, CJSU nu va mai vota o noua prelungire, in conditiile in care exista o serie de masuri restrictive luate la nivel national. Potrivit acestora, in Timisoara magazinele se inchid la…

- Timișoara ar trebui sa iasa din carantina miercuri noaptea, iar primarul Dominic Fritz considera ca nu mai este nevoie de prelungirea masurii, pentru ca restricțiile impuse la nivel național sunt suficiente, chiar mai stricte.