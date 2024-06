Stiri pe aceeasi tema

- Un cadavru a fost gasit duminica dimineata in raul Natisone, in apropierea albiei unde a avut loc accidentul in care au fost implicati cei trei tineri romani. Deocamdata nu exista o identificare oficiala, dar este practic sigur ca este vorba despre cadavrul lui Cristian Molnar, in varsta de 25 de ani,…

- Cristian Molnar este cautat de aproape o luna in cele mai periculoase zone ale raului Natisone. Șansele ca el sa fie gasit viu scad pe masura ce zilele trec, iar in unele locuri nici macar salvatorii nu pot ajunge. Fratele lui nu se dezlipește de rau și participa in fiecare zi, neincetat, la cautari.

- O nava unde urmau sa fie cazati peste 2000 de politisti din dispozitivul de securitate al summitului G7 din Italia a fost confiscata miercuri in urma unor reclamatii privind conditiile improprii de la bord, transmite Reuters.

- Oamenii s-au saturat sa aștepte și s-au organizat pentru a-l cauta pe Cristian Molnar, tanarul roman care a fost luat de viiturile din Italia alaturi de Bianca și Patrizia. Momente complicate in Italia. Primarul localitații Premariacco, Michele De Sabata, se opune inițiativelor de pe rețelele de socializare.

- Este in viata, ii aud respiratia, trebuie sa ne grabim sa-l gasim si sa-l salvam. Vreau sa-l duc acasa la parintii mei. Mi-au spus ca de maine (n.r. - sambata) vor reduce numarul de cautatori: nici macar sa nu va ganditi la asta! Dimpotriva, eu cer oficial Italiei sa le intensifice, pentru ca cu cat…

- Tragedia de pe raul Natisone din Italia, noi detalii tulburatoare. Un pompier a inotat spre cei tineri romani care s-au inecat – Patrizia, Bianca si Cristian -, incercand sa-i salveze, insa fara succes, potrivit unor noi imagini. La o saptamana de la tragedia de la Natisone, salvatorii nu au gasit inca…

- Tinerii romani luati de ape in Italia sunt de negasit. Ultimele imagini cu Patrizia Cormos, Bianca Doros si Cristian Molnar sunt socante! Un martor i-a surprins imbratisati in mijlocul puhoaielor. Apoi, in cateva minute, au fost tarati de ape sub privirile salvatorilor neputinciosi. Se aflau acolo ca…

- Prietenii lui Madalin nu pot trece peste faptul ca acesta a murit și sufera cumplit de fiecare data cand se gandesc la el. Sunt nelipsiți de la locul lui de veci, unde au dus zeci de coroane cu flori și o mulțime de lumanari. Iata cum arata acum mormantul lui Madalin din Olt.