Stiri pe aceeasi tema

- Invierea Domnului nostru Iisus Hristos, simbolizeaza sacrificiul, biruința vieții și a credinței, semnificații atat de puternice care insuflețesc intreaga lume a creștinatații. Din pacate bucuria celei mai mari sarbatori creștine nu o vom putea simți pe deplin. Clipele dificile prin care trecemcu toții…

- Fie ca Invierea Domnului Iisus Hristos – Sfintele Pasti sa va aduca liniste sufleteasca, sanatate si bucurii. Hristos a Inviat! Dragi cetațeni de toate varstele, fac un apel la responsabilitate din partea fiecaruia dintre dumneavoastra cu rugamintea de a ramane acasa in aceasta perioada. Este un moment…

- Pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus) Sursa articolului: Creștere UȘOARA a infecțiilor cu coronavirus in Mureș. 7 cazuri noi, de ieri pana astazi Credit autor: Diana Panca. Source

- Dragi prieteni, buna seara! In aceasta seara am posibilitatea sa intru in casele voastre intr-un mod diferit de cel obisnuit. Daca-mi permiteti, as vrea sa conversez cu voi cateva clipe, in aceasta perioada de dificultati si de suferinte. Va imaginez in familiile voastre, in timp ce traiti o viata neobisnuita…

- Primarul comunei Zabrani, Marian Toader, lanseaza o serie de acuzații grave la adresa autoritaților care ar trebui sa lupte cu virusul COVID-19, dar nu o fac așa cum trebuie. Primarul Toader se plange de faptul ca autoritațile ascund datele privitoare la acest virus, dar deplange și situația din spitale.…

- Romania, cum de altfel, intreaga lume, trece prin coșmarul pandemiei de coronavirus. Din pacate, baimarenii se confrunta și cu un alt coșmar. E vorba de distrugerea unui loc frumos din oraș, loc vizitat de mulți iubitori de natura, de liniște și de aer curat. Imaginile vorbesc de la sine. Care aer curat?…

- In actualul context epidemiologic, generat de infecțiile cu COVID-19 in randul populației, Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare va informeaza ca, • pe toata perioada internarii este STRICT INTERZIS ca aparținatorii sa aduca pacienților internați alimente • pe toata perioada…

- Scandal la Inspectoratul Scolar Judetean Maramures dupa ce Natalia Fornvald, inspectorul pentru invatamant primar a fost demisa. Acesta a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj acuzator la adresa conducerii ISJ sti cere explicatii pentru demiterea ei. „Dragi colegi, Doamna neinregimentata politic…