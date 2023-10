Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal U20 a Romaniei a invins joi, in cadrul Elite League, pe teren propriu, scor 2-0, echipa nationala similara a Angliei, potrivit news.ro.Romania a deschis scorul pe stadionul Arcul de Triumf inca din minutul 5, printr-un sut senzational prins de Cristian Mihai. In minutul…

- Fotbalistul francez al lui Juventus Torino, Paul Pogba, 30 de ani, a fost testat pozitiv la testosteron si la contra-expertiza, a anuntat BBC, vineri, 6 octombrie.Pe 20 august internaționalul francez a fost selectat pentru un test aleatoriu dupa victoria cu 3-0 a lui Juventus la Udinese, cand fusese…

- Romania a invins Kosovo, scor 2-0, și pastreaza poziția secunda in grupa I preliminara pentru EURO 2024. Federația Romana de Fotbal a emis un comunicat virulent prin care se delimiteaza de acțiunile gruparii de ultrași „Uniți sub tricolor”. Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului…

- Pagina de Facebook a Dicționarului Explicativ al Limbii Romane, dexonline, a distribuit o postare din care aflam care sunt cele mai comune nume de familie... The post Harta cu cele mai intalnite nume de familie din Romania. La Arad, denumirea descrie un meșteșug appeared first on Special Arad · ultimele…

- Regina Letizia si infanta Sofia s-au aflat duminica la Sydney pentru a sustine echipa Spaniei si au sarbatorit alaturi de jucatoare victoria istorica la Cupa Mondiala feminina in fata Angliei (1-0), informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Jucatoarele au strigat si au sarit de bucurie in jurul reginei…

- Partida Burnley vs Manchester City, programata pentru 11 august, de la ora 22:00 ora Romaniei , deschide sezonul 2023 2024 in Premier League. City a castigat cinci din ultimele sase editii ale campionatului Angliei.Informatiile de pe Coduri Bonus.ro o indica tot pe echipa antrenata de Pep Guardiola…

- Proprietarii celor mai puternice camioane tunate din Romania, dar și de peste hotare, au defilat ieri in cetatea Alba Carolina, din Alba Iulia, la Truck... The post Și-a tunat camionul cu 60.000 de euro. Un aradean este vedeta la Truck Tuning Art Alba Iulia 2023 appeared first on Special Arad · ultimele…