- Cristian Macelaru, director artistic al Concursului si Festivalului International „George Enescu”, va dirija Orchestre National de France in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice ce vor avea loc in acest an la Paris, potrivit news.ro

- PARIS. Dupa un joc in camera VAR in noul sezon de Superliga, arbitrul aradean Ovidiu Hategan a luat drumul Frantei, unde singurul arbitru roman care va oficia la turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris.

- Ministrul sporturilor din Franța ar putea fi iertat daca este nervos inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, deoarece aceasta „stabilește tonul” pentru ceea ce urmeaza, a declarat Hugh Robertson, ministrul responsabil cu organizarea Jocurilor de la Londra din 2012, pentru…

- Prima doamna Jill Biden va conduce delegatia SUA la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, in 26 iulie, a anuntat, vineri, Casa Alba, relateaza CNN, citat de news.ro.Ceremonia de deschidere are loc pe 26 iulie.

- Canotorii Ionela (29 de ani) si Marius Cozmiuc (31 de ani), sot si sotie, vor purta drapelul Romanei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, pe 26 iulie, a anunțat Mihai Covaliu, președintele COSR, intr-o ceremonie la sediul forului. Delegația Romaniei pentru Paris a ajuns la 106…

- Sportivii canotori Ionela și Marius Cozmiuc au fost desemnați pentru a fi portdrapelul Romaniei la ediția de la Paris a Jocurilor Olimpice. Impreuna, soții Ionela și Marius Cozmiuc, care au impreuna 7 ediții de Jocuri Olimpice și au devenit modele pentru generații intregi de canotori, vor purta drapelul…

- DJ-ul David Guetta, care a concertat sambata seara la prestigiosul Chateau de Chambord in fata a peste 30.000 de persoane, si-a exprimat surprinderea ca nu a fost invitat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 26 iulie.