Stiri pe aceeasi tema

- Andra a vorbit in nenumarate randuri despre colaborarea pe care a avut-o cu Costi Ionița la inceputul carierei sale, acesta fiind chiar și cel care a lansat-o pe artista. Cu toate acestea, foarte mulți fani se intreaba pana și in ziua de astazi daca Andra și Costi Ionița mai pastreaza sau nu legatura.…

- Cristian Jitaru și Mona Stoian s-au desparțit de doua saptamani, insa se pare ca fotbalistul se consoleaza acum cu alta diva, Berna! El a marturisit ca au vorbit mult dupa separare și chiar i-a dat sfaturi prețioase.

- Mona Stoian și Cristian Jitaru s-au aflat marți seara, in platoul emisiunii ”Acces Direct”, pentru prima data fiind fața in fața dupa ce și-au anunțat desparțirea. Cei doi și-au aruncat reproșuri grele, dar in același timp, nu au putut spune ca sentimentele dintre ei au disparut in totalitate.

- Mona Stoian și Cristian Jitaru s-au desparțit dupa 10 luni de relație. Dupa ce tanarul a fost prezent la Xtra Night Show, acum și ea face primele declarații dupa separare. De ce au ajuns in acest punct.

- Inca o desparțire in showbiz! Cristian Jitaru și Mona Stoian au ajuns la separare, dupa 10 luni de relație. Decizia a fost luata chiar de tanara, iar fostul sau partener a ramas surprins atunci cand i-a spus ca nu se mai potrivesc.

- Mona Stoian și Cristian Jitaru s-au intors recent din vacanța in care și-au intins nervii la maximum. Cei doi au povestit la Xtra Night Show ce ”probleme” au intampinat in zilele in care au fost plecați din țara.

- „Biserica pastreaza o legatura profunda cu Armata pentru ca, de-a lungul istoriei sale, s-au identificat idealurile. A trebuit sa rezistam in fața schimbarii religiei, a transformarii tradițiilor și a istoriei noastre. Și lupta a fost de multe secole”, a spus Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul…

- Mona Stoian și Cristian Jitaru formeaza un cuplu de aproape 9 luni, iar deși cei doi au fost in aceeași competiție TV, dar in sezoane diferite, aceștia s-au cunoscut in afara concursului. Cei doi au povestit cum s-au intalnit, de fapt.