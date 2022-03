Stiri pe aceeasi tema

- Alina Rusu a participat la doua sezoane ale competiției ”Mireasa”, dar tot nu a reușit sa-și gaseasca alesul. Tanara a implinit chiar azi 30 de ani și a recunoscut ca este inca ”neprihanita”. Iata care este motivul pentru care nu s-a lasat cucerita de niciun barbat!

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Liviu Olteanu a oferit detalii neștiute despre divorțul cu Maria. Ce simte acum fostul concurent din casa Mireasa, dar și cat de speciala a ramas fosta partenera pentru el. Ce vrea sa-și aminteasca despre fosta relație.

- In vara anului trecut, Liviu și Maria caștigau sezonul 3 al reality show-ului Mireasa și se casatoreau in fața publicului. La doar cinci luni dupa nunta, cei doi au anunțat ca divorțeaza. Acum, fostul concurent a cofirmat ca divorțul a fost pronunțat, iar desparțirea lor este oficiala.

- Seba, fostul concurent al sezonului 4 Mireasa, nu mai arata deloc așa cum l-au cunoscut telespectatorii. Tanaul a decis sa iși faca o schimbare radicala de look care i se potrivește foarte bine.

- Maria și Liviu de la „Mireasa” s-au desparțit, dupa cinci luni de casnicie . In urma cu doua saptamani au depus actele de divorț, iar in curand vor fi separați legal, caci nu au de gand sa se impace. Cei doi s-au revazut fața in fața la TV, la Antena Stars, unde și-au adus noi acuzații. Liviu și Maria…

- Teodor Roșu, fostul concurent de la Mireasa pentru fiul meu, și-a sarbatorit ziua de naștere. Acesta e petrecut alaturi de familie la munte, iar fanii de pe rețelele de socializare i-au scris o mulțime de urari. Cați ani a implinit soțul Ionelei.

- Liviu și Maria au caștigat „Mireasa”, sezonul 3 , și premiul in valoare de 40.000 de euro. La cinci luni de la marea finala, soții au anunțat desparțirea , au depus deja actele de divorț, spun ca nu mai e cale de impacare. Și-au adus și acuzații dure, sunt in conflict in plin proces de separare. La…

- Liviu și Maria au caștigat „Mireasa”, sezonul 3, și premiul in valoare de 40.000 de euro. La cinci luni de la marea finala, soții au anunțat desparțirea, nu au mai rezistat impreuna și au pus punct casniciei. Finala „Mireasa”, sezonul 3, a avut loc duminica, 1 august 2021, la Antena 1. Maria și Liviu…