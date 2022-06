Stiri pe aceeasi tema

- Daca site-ul sau aplicația companiei tale se oprește brusc din cauza unui aflux masiv de trafic suspect, poți fi ținta unui atac de tip Distributed Denial-of-Service (DDoS). Aceste tipuri de atacuri cibernetice sunt in creștere drept urmare a razboiului din Ucraina. Atacurile de tip Distributed…

- ”Continua atacurile cibernetice de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) auto-asumate de gruparea pro-rusa Killnet asupra unor site-uri web din Romania, atacuri motivate de actiunile de sprijin ale Romaniei pentru Ucraina, in contextul invaziei acestui stat de catre Federatia Rusa. Directoratul National…

- „Azi 30 Aprilie la aproximativ orele 2:30 AM site-ul www.dnsc.ro a fost subiectul unui atac de tip DDoS. La orele 8:30AM site-ul web a fost deja repus in funcțiune, fara dificultați”, a precizat DNSC, intr-un comunicat publicat sambata.Potrivit DNSC, autoritatea competenta in materie de securitate cibernetica…

- Site-ul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), care aparține Guvernului Romaniei, a fost și el vizat de un atac de tip DDoS, sambata dimineața, 30 aprilie, și a fost nefuncțional timp de 6 ore. Este al șaptelea site romanesc atacat cibernetic de Killnet, gruparea de hackeri pro-Kremlin.„Continua…

- ​Grupul de hackeri pro-Rusia Killnet a revendicat vineri seara, 29 aprilie, al șaselea atac asupra site-urilor romanești in aceeași zi. Vizat a fost site-ul Partidului Social Democrat (PSD), care a fost indisponibil aproximativ 15 minute, potrivit unui comunicat al partidului condus de Marcel Ciolacu,…

- Poliția Romana a transmis vineri dupa atacul cibernetic revendicat de gruparea rusa Killnet ca DIICOT face cercetari in acest caz sub aspectul savarșirii infracțiunilor de perturbare a funcționarii sistemelor informatice și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Guvernul a anunțat…

- Traficul rutier si de persoane pe relatia Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetu Marmatiei - Solotvino inregistreaza o usoara scadere, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, potrivit Agerpres."In…