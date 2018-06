Cristian Ghinea, USR: Exclus orice asociere cu Tăriceanu şi ALDE România "E timpul sa clarific ceva: USR are discutii active cu ALDE. Cu liberalii europeni, nu cu borfasii care au furat brandul in Romania. Avem discutii mai putin active si cu Popularii si cu Verzii. (...) USR va organiza la toamna primele si singurele alegeri interne prin care se vor desemna candidatii la europarlamentare - alegeri in care vor vota electronic toti membrii partidului. Va fi un spectacol al democratiei! Suntem intrebati insistent unde ne vom afilia, la ce familie politica. Si e timpul sa spun deschis ceea ce stim: ALDE european are o jena fantastica fata de faptul ca o grupare dubioasa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

