Guvernul are in vedere o strategie o reforma a modului de taxare transportului, a anunțat joi ministrul Cristian Ghinea. Potrivit acestuia, se va renunța la o rovinieta fixa la un sistem de taxare in care ”fiecare platește in funcție de volumul de marfa și de distanța pe care muta marfa”. „Pe partea de Transport: Romania […] Citește Cristian Ghinea: Rovinieta va fi inlocuita cu un alt sistem de taxare, iar inmatricularea mașinilor second-hand, descurajata in Alba24 .