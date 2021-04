Stiri pe aceeasi tema

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…

- Comisia Europeana a trimis o serie de observații și obiecții la schița inițiala de proiect, legate de capitole importante precum infrastructura și irigații. Raspunzand criticilor privind eventuala pierdere a unor finanțari importante, președintele Klaus Iohannis și-a exprimat opinia ca PNRR poate fi…

- Romania va intarzia depunerea PNRR la Comisia Europeana Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. România va întârzia cu câteva saptamâni depunerea Planului Național de Redresare și Reziliența…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca termenul stabilit pentru finalizarea Planului National de Rezilienta si Redresare este orientativ, nu ultimativ, iar Romania va lucra acest proiect pana este „foarte bun”. Intrebat, la Palatul Cotroceni, daca PNRR va fi gata pana la sfarsitul lunii…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. Afirmațiile vin in contextul in care vicepremierul Dan Barna…

- Executivul a dublat stimulentul de reinsertie Foto arhiva Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene sa înceapa negocierile cu Comisia Europeana pentru aprobarea Planului National de Redresare si Rezilienta, prin care România ar urma sa primeasca peste 30 de…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat, in cadrul unei dezbateri organizate in Comisia de Afaceri Europene a Camerei Deputaților, un document de poziție privind stadiul și componentele Planului Național de Redresare și Reziliența.

- Guvernul a decis sa mearga la negocierea primei forme a Planului National de Reforma si Rezilienta cu o suma mai mare decat cea alocata, probabil in jur de 135%, a declarat marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, la o dezbatere organizata de Comisia pentru Afaceri…