Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru USR al fondurilor europene, Cristian Ghinea, spune ca ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), este „idiot” și „ticalos” cand il acuza pe fostul ministr ca a inclus bani de consultanța in PNRR pentru a putea face el consultanța. „Sa afirmi ca eu am pus consultanța in PNRR inseamna…

- Comisia Europeana a aprobat vineri, 12 noiembrie, utilizarea lacustei calatoare (Locusta migratoria) ca aliment nou pe piața europeana. Acesta va fi disponibil sub forma congelata, uscata sau de pulbere și este destinat sa fie comercializat ca snack sau ca ingredient alimentar, in alte produse de consum,…

- Parlamentul European a sesizat vineri Curtea de Justitie a UE pentru a condamna Comisia Europeana pentru neaplicarea reglementarii privind conditionalitatea platii fondurilor europene de respectarea statului de drept, a anuntat presedintele legislativului comunitar, relateaza AFP si dpa. "Dupa…

- In urma unei solicitari de asistența din partea Romaniei, Comisia Europeana mobilizeaza asistența in vederea tratarii numarului mare de pacienți cu COVID-19 din țara. Prin intermediul mecanismului de protecție civila al UE, aceasta a furnizat 200 de concentratoare de oxigen din rezerva medicala strategica…

- Conistrans SRL a semnat un nou contract cu Aeroportul Mihail Kogalniceanu Va oferi servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru doua proiecte de investitii SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru achizitia de servicii…

- Seful Delegatiei Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atentia ca, in urma solicitarilor mai multor state, printre care si Romania, Comisia Europeana a prezentat astazi o recomandare de masuri, care sa permita tuturor tarilor afectate din cadrul UE sa intervina rapid la nivel national…

- Sumele de bani vor ajunge in Italia, Spania, Luxemburg si Romania, in cadrul pachetului "Asistenta in materie de redresare pentru coeziune si teritoriile Europei" (REACT-EU), potrivit anunțului Comisiei Europene. REACT-EU face parte din NextGenerationEU și ofera finanțare suplimentara de 50,6 miliarde…