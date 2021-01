Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, sustine ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) se vor putea finanta proiecte majore de infrastructura, dar vor putea fi efectuate si reforme, precum schimbarea modului in care se platesc ajutoarele sociale din Romania.

- Programul Operational Competitivitate are o rata de absorbtie destul de mica, a afirmat joi ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, mentionand ca sunt probleme la partea de digitalizare. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO "PNRR-ul…

- Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, continua demersurile pentru alocarea de fonduri suplimentare pentru educație, iar in acest sens a reiterat, in cadrul Summitului European al Educației, recomandarea pe care a introdus-o in reglementarile europene de a aloca minim 10% pentru acest domeniu in…

- Drumul expres de 5 km care va face joncțiunea dintre Autostrada Transilvania (A3) și Centura Valcele - Apahida, care costa 79 de milioane de euro, a fost inclus in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).

- Robert Sighiartau, secretarul general al PNL, anunta ca drumul extres Bistruta - Cluj-Napoca a fost inclus de Ministerul Transporturilor și Ministerul Fondurilor Europene in Planul Național de Redresare și Reziliența. Drumul va fi realizat din fonduri europene. "Ma bucur sa va anunț ca drumul…

- Asociatia Moldova vrea Autostrada (MVA) propune ca 38 km din autostrada A8 sa fie finantati cu fonduri din planul de redresare a economiei. In acest sens, MVA solicita autoritatilor sa introduca la finantare in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) „capetele" sectorului Targu Mures - Ditrau…