- Fostul ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a declarat ca nu exista o obligatie pentru ca ministrul Muncii Marius Buda sa solicite bani de asistenta tehnica din PNRR ca sa faca legea pensiilor.

- Creșterea pensiilor și alocațiilor pentru copii Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Actele normative pentru creșterea pensiilor și alocațiilor pentru copii de la începutul anului viitor au intrat în circuitul de avizare și ar urma sa fie aprobate în curând…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi ca a semnat ordonantele cu privire la majorarea alocatiilor pentru copii si la majorarea pensiilor, iar cele doua acte normative au plecat catre ministerele avizatoare. „Vreau sa va informez ca am semnat doua ordonante extrem de importante. Prima ordonanta…

- Ministrul muncii, Marius Budai, a anunțat joi ca a semnat doua ordonanțe de urgența referitoare la creșterea alocatiilor si la majorarea pensiilor. Cele doua documente sunt acum in circuitul de avizare inainte de a fi aprobate in ședința de guvern.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca in programul de guvernare nu este cuprinsa o noua lege a pensiilor, ci modernizarea actualei legi, prioritatea zero a Executivului fiind implementarea pachetului social de la 1 ianuarie 2022, potrivit Agerpres. „Dupa cum stiti, prin PNRR sta prinsa o consultanta…

- Recalcularea pensiilor 2022: Ce spune ministrul Muncii despre masurile sociale care vor intra in vigoare din ianuarie Recalcularea pensiilor 2022: Ce spune ministrul Muncii despre masurile sociale care vor intra in vigoare din ianuarie Marius Budai, noul ministru al Muncii, a facut, in cursul zilei…

- Ministrul muncii, Marius Budai, despre plata pensiilor și a alocațiilor FOTO: gov.ro Banii necesari pentru majorarea pensiilor, alocatiilor pentru copii si a salariului minim se vor regasi în bugetul de stat, afirma ministrul muncii si protectiei sociale, Marius Budai. El a dat…

- Procentul pentru MAJORAREA pensiilor, salariilor și alocațiilor urmeaza sa fie stabilit: Ce spune ministrul Muncii Procentul pentru MAJORAREA pensiilor, salariilor și alocațiilor urmeaza sa fie stabilit: Ce spune ministrul Muncii In cursul zilei de joi, 11 noiembrie, Raluca Turcan, ministrul interimar…