Ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene, Cristian Ghinea, a explicat vineri “targul” propus lui Marcel Ciolacu, in contextul negocierilor privind PNRR. “Nu am amenințat cu demisia, am propus domnului Ciolacu un targ foarte corect, ca sa terminam acest circ politic in care tot vorbește despre respingerea PNRR. Am spus daca PNRR va fi respins de catre Comisia Europeana eu imi dau demisia, dar ar fi corect ca daca va fi acceptat de Comisia Europeana sa iși dea Marcel Ciolacu demisia, pentru ca a anunțat deja a patra oara respingerea”, a spus Cristian Ghinea, la B1TV. In legatura cu observațiile…