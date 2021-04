”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele Klaus Iohannis. Ghinea a precizat ca proiectele propuse de Romania nu au fost respinse de catre Comisia Europeana, acestea nefiind inca oficial depuse, ci doar discutate cu reprezentantii CE. ”In afara de faptul ca PSD vrea sa puncteze la isterie nu ste niciun motiv de ingrijorare in acest moment”,…