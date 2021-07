Stiri pe aceeasi tema

- ”PSD iar bate campii despre PNRR. 1,9 miliarde de euro vor intra din PNRR in tara in acest an. Prefinantarea de 1,9 miliarde va intra in tara imediat dupa aprobare, in octombrie - noiembrie. Platile vor incepe imediat, unele pentru proiecte deja in derulare iar cele mai multe, pentru proiecte care sunt…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat luni ca primii bani din Planul National de Redresare si Rezilienta ar putea ajunge in Romania in lunile octombrie sau noiembrie "In octombrie, dupa aprobarea de catre Comisie, care va fi in cursul lunii septembrie,…

- Romania nu va primi bani pentru irigații prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Miercuri, 9 iunie, ministrul Cristian Ghinea a explicat motivul pentru care agricultura nu a putut fi finanțata in acest sens. Demnitarul susține ca inclusiv ministrul Adrian Oros a discutat la Comisia Europeana…

- Planul National de Redresare si Rezilienta urmeaza sa fie depus oficial, astazi, la Comisia Europeana, acesta urmand sa fie prezentat public in 2 iunie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, afirma ca Romania va fi printre putinele state membre ale Uniunii Europene care…

- "PNRR va fi trimis pe 31 mai la Comisia Europeana" Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Planul Național de Redresare și Reziliența va fi trimis luni la Comisia Europeana - a anunțat, astazi, ministrul investitiilor…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a explicat unde intampina probleme Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Intrebat daca sunt puse sub semnul intrebarii 10 miliarde de euro, reprezentand transporturile, Ghinea a spus ca pentru 4,5 miliarde de euro, reprezentand transportul…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…