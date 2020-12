Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, a transmis un mesaj in calitate de președinte PSD Pitești, precizand ca Piteștiul și Argeșul au trimis in Parlament, nu politicieni, ci profesioniști in multe sectoare de activitate! ”Partidul Social Democrat a caștigat detașat in Pitești și in Argeș! Sunt bucuros și rezervat in același timp! Votul dumneavoastra, dragi piteșteni și argeșeni, este pentru PSD, dincolo de o confirmare, o delegare plina de responsabilitați in cele mai dificile vremuri pe care le-au traversat generațiile noastre! Sunt bucuros pentru ca avem o confirmare a maturizarii…