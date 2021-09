Cristian Dumitrașcu: ,,Am speranța că acei copii târâți în stânga și-n dreapta de sărăcie ne vor schimba viitorul” Dintr-o maghernița, de doar 30 de metri patrati, pe care au transformat-o in sediu, Asociația Povestea Mea are grija de copiii și persoanele din mediile sarace din Filiași, dar și din zonele din apropiere. Un loc al speranței ca lucrurile vor fi mai bine și unde vei gasi sprijin necondiționat. Singurul ajutor al asociației sunt donațiile și oamenii modești și dedicați care dau și din propriul buzunar atunci cand cineva are nevoie de ajutor. Pana acum, Asociația Povestea Mea a construit șapte case de la zero pentru persoane care au ramas fara un acoperiș deasupra capului, au ajutat undeva intre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din satul Munteni, raionul Cimislia, au propriul monument al lui Stefan Cel Mare. Ideea de a-l edifica i-a venit unui localnic, care a gasit un sculptor si si-a asumat singur toate cheltuielile. Monumentul a fost facut din beton si are o inaltime de peste doi metri.

- „Ne preocupam foarte mult de ceea ce cred oamenii despre noi, de ceea ce vorbesc oamenii despre noi, și gandim poate prea puțin, uneori chiar deloc, la ce gandește Dumnezeu despre noi”, a afirmat Mitropolitul Teofan in cuvantul rostit duminica la Broscauti, jud. Botosani. Indiferent daca trecem…

- Valeriu Gheorghița: Aproape 90% din infectarile cu COVID-19 testate genetic, in cursul saptamanii trecute, au fost cu varianta Delta Valeriu Gheorghița: Aproape 90% din infectarile cu COVID-19 testate genetic, in cursul saptamanii trecute, au fost cu varianta Delta Valeriu Gheorghița, coordonatorul…

- Razie de amploare a politistilor doljeni. Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Dolj, B.D.N.E, Biroului Rutier Craiova, precum și din cadrul polițiilor orașenești și secțiilor de poliție rurale sub coordonarea unor polițiști din cadrul Direcției Rutiere și cu sprijinul unor polițiști rutieri…

- Intre 500 și 600 de francezi au ieșit, astazi, in strada in orașul in orașul Rouen, revoltații fiind de restricțiile pe care președintele Emmanuel Macron și guvernul de la Paris vor sa le impuna. Vorbim despre obligativitatea de vaccinare a personalului medical.Oamenii numesc certificatul de vaccinare,…

- Oamenii legii au suspiciunea ca aceasta afacere ar fi inceput inca de anul trecut, in plina pandemie de coronavirus. Vorbim despre prețuri care puteau ajunge și pana la 70 de lei in cazul unor maști. Intre timp, acestea s-au ieftinit pe site-ul pe care erau vandute. Anchetatorii au descins in aceasta…

- Alagatorii din Filiași și comunele Catane, Sadova, Terpezita si Ostroveni sunt așteptați astazi la urne, pentru algerea primarului. Poliiștii doljeni spun ca procesul de vot a inceput fara probleme. Aproximativ 120 de polițiști, jandarmi si politisti de frontiera sunt mobilizați pentru protecția secțiilor…

- ”Industria aviatica a fost lovita cumplit de pandemie (…) Tarom nu are o problema numai cauzata de pandemie, are niste probleme structurale pe care noi cu totii le stim, s-a vorbit in spatiul public de 10-15 ani. Pandemia a fost picatura care a umplut paharul si atunci nu a mai avut de ales Romania,…