Cristian Dros, liber de contract

- Politehnica Timisoara a reziliat de comun acord contractul cu mijlocasul Cristian Dros. Jucatorul in varsta de 22 de ani s-a alaturat alb-violetilor in ianuarie 2019 de la Zaria Balti, din prima liga a Moldovei. Originar chiar din orasul Balti (Rep. Moldova), Cristi s-a remarcat in zona mediana a echipei…

- Jucatorul cu peste 100 de partide in prima liga continua cu Politehnica. Sergiu Popovici a semnat astazi un nou contract cu Politehnica Timisoara. Jucatorul de banda stanga, sosit in iarna, si-a pus semnatura pe o noua intelegere valabila pana la data de 30 iunie 2021 cu optiune de prelungire pe inca…

- Politehnica Timisoara si Caussade Semences continua ca parteneri pentru inca un sezon, al patrulea consecutiv. Subsidiara din Romania a grupului francez ce activeaza in agricultura ramane alaturi de clubul alb-violet... The post Parteneriat prelungit: Caussade Semences ramane alaturi de Politehnica…

- Dupa doua sezoane petrecute la Concordia Chiajna, primul in esalonul de elita, iar al doilea, incomplet din cauza pandemiei de coronarivus, pe cea de-a doua scena fotbalistica, Petre Ivanovici este de cateva zile fara angajament The post Petre Ivanovici, liber de contract. Ce isi doreste fotbalistul…

- Premierul Ludovic Orban a prezentat in aceasta seara, la inceputul ședinței de Guvern, o parte din masurile de relaxare care vor fi luate dupa... The post Mall-urile se redeschid parțial, liber la piscinele exterioare. Ce alte masuri de relaxare se vor aplica incepand cu data de 15 iunie appeared first…

- SCM Politehnica Timisoara nu va mai conta in sezonul urmator pe Filip Marjanovici. Jucatorul sarb in varsta de 31 de ani ramane in primul esalon din Romania, semnand un contract valabil in urmatorii doi ani cu... The post Filip Marjanovici nu mai continua in alb-violet appeared first on Renasterea banateana…

- Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal a votat in majoritate, intr-o videoconferinta, pentru reluarea competitiilor in luna iunie. Cu 12 voturi "pentru" si patru "impotriva"... The post Partida SCM Politehnica Timisoara – Gloria Buzau, restanta din etapa a 23-a, a fost reprogramata…

- Inghetarea actualului sezon dupa modelul adoptat de federatiile din Belgia si Olanda, revenirea la sistemul competitional cu doua serii in esalonul secund si luarea in discutie a unui model de distribuire a banilor proveniti... The post Politehnica Timisoara, propuneri pentru FRF appeared first on Renasterea…