Fostul presedinte al PMP Cristian Diaconescu a transmis, joi, dupa ce noul lider, Eugen Tomac, a anuntat excluderea sa din partid, ca va continua "proiectul politic care va da viitorul presedinte al Romaniei in anul 2024".

- La Partidul Mișcarea Populara e suparare mare. Ca fostul președinte, Cristian Diaconescu inca se da, deși nu mai e, conducator al partidului. Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, noua conducere a PMP anunța ca va depune plangere penala impotriva lui Cristian Diaconescu pentru fals in declarații.…

Cristian Diaconescu afirma ca este in continuare președinte al PMP, chiar daca zilele trecute un congres extraordinar al partidului l-a votat in aceasta funcție pe Eugen Tomac. In replica, secretarul general al PMP afirma ca Diaconescu „traiește intr-o lume paralela".

- Oferta lui Cristian Diaconescu catre liderii de filiale a venit in contextul in care 41 de filiale din 49 au votat deja sa convoace sambata un Congres, in care Cristian Diaconescu ar urma sa fie schimbat din funcție cu Eugen Tomac, potrivit G4Media. Prin oferta de colaborare cu AUR, Diaconescu ar incerca…

- „In PMP nu exista tabere. Noi am luat o decizie in urma cu un an de a ne valida un lider pe care-l credeam cu toții altfel. Astazi, fiecare membru al partidului nostru a putut vedea un lider gol, lipsit de discernamant. Care intr-un moment de criza, in loc sa incerce sa uneasca partidul, a incercat…

- Eugen Tomac, fostul presedinte al Partidului Miscarea Populara, a anuntat ca pe 19 februarie va fi organizat Congresul PMP, in contextul neintelegerilor din partid. El il acuza pe actualul președinte al partidului, Cristian Diaconescu, de starea de „blocaj” in care a ajuns PMP.

- In PMP se produce o adevarata revoluție, asta pentru ca 55 de lideri au semnat o scrisoare pentru care arata ca doresc convocarea unui Congres Extraordinar in data de 19 februarie, in cadrul caruia Eugen Tomac sa fie ales președinte al formațiunii politice, in locul lui Cristian Diaconescu. ”PMP…