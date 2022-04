Cristian Diaconescu: „Vacanța” după căderea Zidului Berlinului s-a terminat Fostul șef al diplomației romane, Cristian Diaconescu, este de parere ca China nu se va alatura Federației Ruse in ceea ce privește susținerea agresiunii din Ucraina, pentru ca piețele se mișca și nu dorește sa fie afectata de sancțiunile economice. Intrebat pe B1 TV daca e de parere ca Beijingul nu se va implica in agresiunea rusa din Ucraina, fostul ministru de Externe a explicat: „Nu, nu va intra. In orice caz, nu se va alatura Federației Ruse in ceea ce privește susținerea acestei agresiuni. Va aștepta, pentru ca piețele se mișca, nu dorește sa fie afectata de sancțiunile economice, i s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intentioneaza sa profite de summitul virtual organizat vineri la Bruxelles pentru a trimite un mesaj puternic Chinei potrivit caruia a ajuta Rusia in Ucraina nu este in interesul economic al Beijingului, informeaza dpa, potrivit Agerpres. UE ii va semnala Chinei consecintele pe care…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit miercuri, 30 martie, in China, in prima sa vizita la acest aliat-cheie al Moscovei, de cand Vladimir Putin a lansat, luna trecuta, razboiul in Ucraina. Intr-o postare pe contul sau de socializare Weibo, ambasada Rusiei din Beijing a confirmat ca Lavrov…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmai, luni, ca relatiile dintre Rusia si China sunt mai puternice ca niciodata, in contextul in care state occidentale incearca sa izoleze Moscova prin aplicarea unor sanctiuni fara precedent din cauza invaziei ruse in Ucraina, transmite Reuters.…

- O intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui sa aiba loc de indata ce pozitiile celor doua parti asupra unor chestiuni esentiale se apropie, a sustinut luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de Reuters.Vorbind pentru media sarbe,…

- Beijingul a facut apel la negocieri directe intre Rusia si Ucraina in timpul unei convorbiri telefonice sambata intre ministrul chinez de externe, Wang Yi, si omologul sau american, Antony Blinken, potrivit unui comunicat oficial chinez. ”Incurajam negocierile directe intre Rusia si Ucraina”, i-a spus…

- Conform comunicatului, Wang Yi i-a spus lui Dmitro Kuleba ca Beijingul este pregatit sa depuna toate eforturile pentru a ajuta la oprirea razboiului prin diplomatie.China, care si-a dezvoltat relatiile cu Moscova in ultimii ani, dar pastrand in acelasi timp legaturi diplomatice cordiale si schimburi…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a atras atenția ca la ora actuala statul ucrainean este inconjurat pe trei laturi de forțele militare ale Federației Ruse. „Marea Neagra este blocata militar și la nord, și la sud. De exemplu, Ucraina daca in acest moment ar dori sa exporte cereale, sa spunem,…

- Acum in funcția de secretarl general adjunct al NATO, Mircea Geoana amenința Rusia. „Va plati un preț foarte sever, daca ataca Ucraina“, spune Geoana susținand ca atitudinea Moscovei este inacceptabila pentru secolul 21. Pe de alta parte, fostul ministru roman de Externe mai ținut sa precizeze intr-un…