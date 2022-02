Stiri pe aceeasi tema

- Alte 5 212 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 1 292 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 25 sunt asociate cu contact in afara țarii: 8 – Romania, 8 – Ucraina, 4 – Rusia, 2 – Franța, 2 – Italia, 1 – Germania.Numarul…

- Alte 5 212 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 1 292 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 25 sint asociate cu contact in afara țarii: 8 – Romania, 8 – Ucraina, 4 – Rusia, 2 – Franța, 2 – Italia, 1 – Germania. Numarul total…

- ”Schimbul de opinii a continuat cu privire la situatia Ucrainei si probleme legate de frunizarea Rusiei a unor garantii de securitate pe termen lung si fondate juridic”, a anuntat presedintia rusa luni, dupa aceasta convorbire telefonica. Potrivit Kremlinului, Putin ”a evocat din nou in detaliu abordarile…

- Administratia Joseph Biden considera ca exista riscul ca Rusia sa atace Ucraina „in orice moment”, anunta Casa Alba, subliniind ca situatia este „extrem de periculoasa”, astfel ca secretarul de Stat, Antony Blinken, se va intalni cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Opinia noastra este ca aceasta…

- Alte 1039 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 155 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 19 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6-Romania, 3-Rusia, 3-Germania, 1-Marea Britanie, 1-Egipt, 1-Franța 1-Ucraina,…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 9-Rusia, 6-Ucraina, 5-Spania, 4-Franța, 4-Irlanda, 3-Italia, 4-Marea…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- Alte 702 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 129 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 45 sint asociate cu contact in afara țarii: 11-Italia, 7-Franța, 6-Romania, 6-Germania, 3-Ucraina, 3-Rusia, 2-Bulgaria, 2-Grecia,…