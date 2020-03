Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justitiei si tuturor instantelor judecatoresti sa adopte urgent, potrivit competentelor lor, masuri pentru prevenirea raspandirii infectiilor respiratorii cauzate de noul coronavirus. "In contextul…

- Mai multi parlamentari PSD au venit cu un proiect de lege prin care propun sa fie folosit doar leul romanesc in contracte de utilitati, credit, leasing, in vanzari de bunuri si servicii intre romani, pentru plati, incasari, transferuri, operatiuni in conturi curente si multe altele.

- Daca ne dorim sa platim în continuare pensii decente pentru un numar mare de pensionari va trebui sa acceptam ca la un moment dat, probabil nu într-un viitor îndepartat, taxele vor crește, a declarat Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România, într-o conferința organizata…

- Bruxelles, 26 feb /Agerpres/ - Schimbarile demografice si migratia au un impact semnificativ asupra dinamicilor pietei fortei de munca, apreciaza Comisia Europeana (CE) in raportul de tara referitor la Romania, publicat miercuri. Populatia continua sa scada deoarece sporul natural in Romania este negativ,…

- Sistemul RO-ALERT nu a fost folosit de catre autoritațile din Romania, noaptea trecuta, pentru a-i avertiza pe cetațeni in legatura cu seismul de 5.2 grade pe scara Richter si multa lume se intreaba de ce nu a fost activat. Idevice.ro explica faptul ca RO-ALERT nu a fost conceput pentru a trimite alerte…

- Sindicalistii Cartel Alfa critica intentia Guvernului de a permite unitatilor sanitare din sistemul privat sa participe la programele nationale de sanatate si cer retragerea proiectului legislativ care prevede modificari in acest sens. "In contextul in care in Romania, alocarea bugetara pentru sanatate…

- Attila și Kinga Bertici, satmarenii care au plecat acum aproape o luna cu Duster-ul în Siberia, au ajuns la Yakutsk, cel mai rece oraș din lume, iar joi ar trebui sa ajunga la destinația finala: satul Oimiakon, ”polul mondial al frigului”. ”Dragilor, dupa 580 de kilometri din…

- "Sistemul de pensii trebuie reformat, e clar, si trebuie sa luam in calcul doua lucruri: este o generatie mare care iese la pensie, si din spate resursele care vin nu mai sunt la fel de mari, pentru ca tinerii care vin decid sa nu ramana in Romania, si atunci e greu sa sustii acest sistem, dar nu…