Cristian Diaconescu: Preşedintelui Iohannis i s-au încălcat atribuţiunile constituţionale în chestiunea ambasadei din Israel "Ne-am facut de ras din punct de vedere diplomatic sau al imaginii, pentru ca nu s-au respectat regulile constitutionale. Decizia poate fi corecta, dar respectandu-se anumite proceduri. In al doilea rand, sigur se va crea o problema de perceptie majora in relatia cu Israelul, pentru ca se considera ca atunci cand un guvern anunta o anumita hotarare, sigur aceasta decizie a fost luata suveran si cat se poate de serios. (...) Daca nu au fost parcurse etapele, exista o problema si cineva trebuie sa raspunda. Practic, fiindca nu am motive sa ma indoiesc de ce spune presedintele, s-au incalcat atributiunile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

