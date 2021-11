Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dacian Cioloș da de ințeles ca nu este de acord cu modificarea Constituției, o propunere care a venit de la PSD. „USR se va asigura ca Romania nu aluneca pe o panta iliberala, cum a fost in Ungaria sau Polonia. Romania sa ramana pe drumul european. Puterea in stat sa nu fie acaparata…

- Premierul interimar Florin Cițu susține ca economia romaneasca a “performat” bine, in acest an, datorita masurilor de susținere luate de Guvern in sprijinul antreprenorilor pentru a depași șocul din 2020 provocat de pandemia de COVD-19. El promite ca facturile vor fi platite la timp și nu vpr fi majorate…

- Liderul PNL Florin Cițu a declarat, joi, la Parlament, dupa negocierile cu PSD pentru formarea unui nou Guvern, ca discuția „a fost buna”. Cițu a spus ca in urma negocierilor cu PSD au fost gasite multe obiective comune, insa nu s-a ajuns la o concluzie. Am avut o prima discuție buna in care s-au discutat…

- Premierul interimar a postat, vineri seara, un mesaj in care spune ca Romania a depașit, in premiera, Ungaria la Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor. In mai puțin de 5 minute, Cițu a primit peste 100 de mesaje in care internauții il iau peste picior. „In premiera, Romania a depașit…

- Polonia va trimite o misiune medicala in Romania, tinand cont de situatia foarte dificila din aceasta tara, a anuntat premierul Mateusz Morawiecki, informeaza luni thenews.pl. ”Ca urmare a situatiei extrem de dificile din Romania cauzate de COVID-19, am decis sa trimitem o misiune medicala in Romania”,…

- Florin Cițu a anunțat joi seara, intr-un interviu acordat TVR1, ca va avea o discuție cu patronatele in urma careia ar putea sa creasca salariul minim cu 8% inainte de termenul stabilit de 1 ianuarie 2022, relateaza Digi24. Creșterea ar urma sa intre in vigoare de la inceputul lunii noiembrie sau decembrie.„Discutam…