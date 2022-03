Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic român Radu Carp, dupa ce Georgia a anunțat ca va depune astazi, 3 martie 2022, cererea de aderare la Uniunea Europeana (UE), a declarat ca Republica Moldova „acum este obligata sa depuna cererea de aderare”, informeaza TRIBUNA. Într-un comentariu…

- Romania sprijina ”pe deplin” integrarea Ucrainei, dar si a Republicii Moldova si a Georgiei in Uniunea Europeana, a afirmat, marti, presedintele Klaus Iohannis. „Romania sprijina pe deplin integrarea Ucrainei, precum si a Republicii Moldova si Georgiei in Uniunea Europeana. Locul acestor parteneri ai…

- Președintele Klaus Iohannis transmite un mesaj prin care arata faptul ca Romania sprijina total integrarea Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei in Uniunea Europeana. Romania???????? fully supports the integration of Ukraine????????, as well as of the Republic of Moldova???????? and Georgia????????,…

- „Romania sprijina pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, in Uniunea Europeana. Locul acestor parteneri ai UE este in intriorul familiei europene, iar Romania va face tot posibilul pentru ca acest lucru sa devina realitate.”, este postarea președintelui Romaniei.Mesajul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat.

- La summitul de miercuri al Parteneriatului Estic, liderii Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova au facut lobby pentru inceperea negocierilor de aderare a tarilor lor la Uniunea Europeana, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut cu acest prilej si intalniri separate…

- Liderii Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei au facut lobby pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana. Aceștia sunt prezenți la Bruxelles, unde are loc summitul Parteneriatului Estic.