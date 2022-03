Cristian Diaconescu a declarat ca nu putem inca vorbi despre negocieri intre partea rusa și cea ucrainiana, in condițiile in care obiectivele ambelor parți implicate in conflict sunt maximale. “In opinia mea nu discutam despre negocieri. Prima runda ca și aceasta a reprezentat o punere in tema, o informare reciproca in legatura cu solicitarile care sunt maximale din partea Rusiei. Daca i se cere unui stat suveran sa iși anticipeze deciziile privind opțiunile de securitate sa accepte tentații separatiste in diverse regiuni și sa capituleze militar, practic acel stat nu exista”, a declarat politicianul…