Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara a solicitat, sambata, Biroului Electoral Central clarificari cu privire la plicurile cu voturile prin corespondenta exercitate in diaspora care au disparut, anunta presedintele PMP, Eugen Tomac. "Este un precedent extrem de periculos avand in vedere ca PMP se bucura de o larga…

- Partidul Mișcarea Populara a facut o adresa fulger catre Biroul Electoral Central dupa ce mai multe voturi din diaspora nu au ajuns in țara. "PMP a transmis o solicitare oficiala catre BEC prin care cerem clarificari cu privire la plicurile cu voturile prin corespondența exercitate in Diaspora…

- In Republica Moldova are loc astazi cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Cele 2.000 de sectii se vor inchide la ora 21:00. In diaspora, cetatenii moldoveni au la dispozitie peste 139 de sectii, in Romania fiind 13. Alegatorii din Republica Moldova, precum si cei din diaspora, sunt asteptati…

- Reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese electorale din cadrul MAE, Iulian Ivan, a lansat, luni, un apel catre romanii din strainatate sa se implice in activitatea sectiilor de votare, un numar insuficient de membri ai acestor sectii putand conduce la cresterea cozilor in fata sectiilor…

- Brem Laszlo, candidatul UDMR la Primaria comunei Foieni din județul Satu Mare, a reușit sa obțina 100% din voturile valabil exprimate, acesta fiind, de altfel, singurul candidat pentru aceasta funcție, conform rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente (AEP), anunța Agerpres. Localitatea…

- Ieri, am depus oficial candidatura din partea Partidului Național Liberal pentru Parlamentul Romaniei la alegerile din 6 Decembrie 2020!Candidez pentru a susține diaspora in Parlament și a o reprezenta cat mai transparent posibil! Locuiesc in diaspora de peste 28 de ani și pot ințelege cu adevarat problemele…

- Liderul USR Dan Barna i-a transmis, marti, un mesaj extrem de taios liderului PSd, Marcel Ciolacu. Barna spune ca PSD nu va avea niciodata voturile USR pe moțiune "Cat timp PSD inseamna minciuna si hotie" nu veti avea niciodata voturile USR, a afimat Barba, propunandu-i liderului PSd sa programeze…

- Proiectul de lege adoptat de Parlament cu privire la transferul cu titlu gratuit al terenului din zona Romexpo eludeaza mediul concurential din Romania si creeaza un precedent grav, atat prin valoarea prejudiciului economic generat, cat si prin implicarea celui mai inalt for legislativ al Romaniei intr-un…