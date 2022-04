Stiri pe aceeasi tema

- Nu sunt elemente concrete in legatura cu escaladarea razboiului, care sa puna in pericol Romania și Polonia, a declarat la Digi24 fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, care a comentat declarația facuta in urma cu o zi de Volodimir Zelenski. Diaconescu a explicat ca președintele ucrainean a…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat o noua inregistrare video in care avertizeaza ca razboiul va deveni o „baie de sange fara sfarșit, raspandind mizerie, suferința și distrugere”, daca Ucraina nu va primi armament suplimentar, relateaza The Guardian. Apoi, in mesajul sau, menționeaza…

- "Rusia inca are capacitatea de a ataca, și nu doar de a ataca Ucraina. Polonia, Moldova, Romania și țarile baltice vor deveni urmatoarele ținte daca va cadea libertatea Ucrainei", a atras atenția Volodimir Zelenski in mesajul video publicat miercuri dupa-amiaza.

- Potrivit sursei citate, consultarile au continuat linia eforturilor aliate și transatlantice de coordonare și vin in completarea discuțiilor in format similar, care au avut loc la datele de 11 și 18 februarie 2022.Cu acest prilej, "liderii au analizat situația grava de pe teren și au reiterat masurile…

- Potrivit sursei citate, Ibrahim Kalin, consilierul-sef al lui Erdogan, si Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, au discutat telefonic despre invazia rusa in Ucraina si alte teme regionale, potrivit unui comunicat citat de agentia privata Demiroren News Agency (DHA), relateaza…

- Insula Șerpilor din Marea Neagra, aflata la 45 km de Romania, a fost capturata de forțele ruse, a declarat Poliția de Frontiera a Ucrainei, potrivit CNN. Infrastructura de pe insula a fost distrusa in urma unui atac aerian și a unui bombardament de artilerie, dupa o tentativa eșuata de debarcare a trupelor…

- "Conducerea Ministerului Apararii Nationale a luat toate masurile necesare de reactie, atat cele care revin in mod direct institutiei, precum si cele de sprijin pentru celelalte componente ale sistemului national de securitate, conform planurilor de cooperare interinstitutionala, elaborate din timp",…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri seara, 23 februarie, la Digi24, ca Romania a „jucat un rol in elaborarea pachetului de sancțiuni” pentru Rusia, iar țara noastra il va aplica, dar se așteapta totodata și la „contra-sancțiuni ale parții vizate”. „Am jucat un rol in elaborarea…