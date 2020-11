Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Victor Ponta, despre primele doua masuri vitale și urgente din planul de țara pentru ieșirea din criza Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a prezentat duminica, 1 noiembrie, primele doua masuri din planul pentru ieșirea din criza: venitul minim de criza pentru persoane…

- Masuri mai severe au fost impuse in Romania inaintea altor state europene, care acum se pregatesc de izolarea parțiala a populației, potrivit premierului Ludovic Orban. Daca insa situația o va impune, vor fi...

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) este una dintre cele mai mari organizatii regionale, iar Romania, de-a lungul anilor, a avut o experienta foarte serioasa, inclusiv din perspectiva politico-diplomatica, in ceea ce priveste cooperarea regionala, a declarat, joi, pentru AGERPRES,…

- Situația epidemiei de coronavirus va fi „din ce in ce mai complexa” in Romania, spue șeful DSU, Raed Arafat. El se refera la venirea iernii, cu temperaturi scazute, gripa sezoniera și vacanța de Craciun și revelion. Aceasta, in condițiile unui numar crescut de cazuri de COVID-19 in Romania. „Așteptam…

- Situația epidemiei de coronavirusl va fi „din ce in ce mai complexa” in Romania, spue șeful DSU, Raed Arafat. El se refera la venirea iernii, cu temperaturi scazute, gripa sezoniera și vacanța de Craciun și revelion. Aceasta, in condițiile unui numar crescut de cazuri de COVID-19 in Romania.

- Posta Romana si-a extins reteaua rutiera la nivel european prin inaugurarea unei noi curse auto, Bucuresti - Milano, informeaza miercuri compania.Potrivit unui comunicat al Postei Romane, noua ruta va asigura schimbul de trimiteri postale cu origine Italia si destinatie Romania. Primul transport…

- Salut poziția președintelui Comisiei Europene și dorința de avansare a proiectului european, intr-un an incarcat de provocari, prin adaugarea de noi competențe sanatații, educației, mediului, consolidarii economice și sociale. In discursul de miercuri al președintelui Comisiei Europene au…

- Apele Romaniei și malurile acestora nu ar trebui sa arate ca niște gropi de gunoi. Romania are nevoie de masuri urgente din partea autoritaților publice locale și centrale, pentru a stopa dezastrul ecologic generat de deșeurile care sufoca apele Romaniei. De asemenea, este nevoie parteneriate reale…