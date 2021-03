Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Diaconescu a fost ales, duminica, in functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara (PMP), in cadrul congresului formatiunii desfasurat la Sinaia, el fiind desemnat totodata candidatul partidului la alegerile prezidentiale din 2024. Diaconescu a fost singurul care si-a anuntat intentia…

- Cristian Diaconescu a fost ales astazi președinte al Partidului Mișcarea Populara in cadrul congresului formațiunii, desfașurat la Sinaia. El a fost desemnat candidatul partidului la alegerile prezidențiale din 2024. Cristian Diaconescu i-a indemnat pe membrii PMP sa vina cu proiecte pentru țara."Va…

- Cristian Diaconescu a fost ales, duminica, in functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara (PMP), in cadrul congresului formatiunii desfasurat la Sinaia, el fiind desemnat totodata candidatul partidului la alegerile prezidentiale din 2024. Diaconescu a fost singurul care si-a anuntat intentia…

- Cristian Diaconescu a fost ales, duminica, în functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara (PMP), în cadrul congresului formatiunii desfasurat la Sinaia, el fiind desemnat totodata candidatul partidului la alegerile prezidentiale din 2024.Diaconescu a fost singurul care si-a…

- Cristian Diaconescu a fost ales, duminica, in functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara (PMP), in cadrul congresului formatiunii desfasurat la Sinaia, el fiind desemnat totodata candidatul partidului la alegerile prezidentiale din 2024. Diaconescu a fost singurul care si-a…

- Fostul ministru Cristian Diaconescu a fost ales, duminica, presedinte al Partidului Miscarea Populara, motiunea sa, ”Romania respectata”, fiind votata de catre 550 dintre cei 561 de delegati la evenimentul organizat online, cu participarea fizica a liderilor formatiunii la Sinaia. El a transmis,…

- Fotografia și semnalmentele fostului politician apar pe site-ul Poliției Romane, la rubrica “Persoane urmarite”, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru corupție. Inainte sa intre pe lista urmariților generali, Zlotea a anunțat pe Facebook ca a plecat din Romania, ca a cerut statut de refugiat politic…

- In campania de promovare a destinațiilor de vacanța care merita vizitate, chiar și in timp de pandemie, The New York Times, a inclus Romania in cele 52 de sugestii. Unul dintre cititorii ziarului, care avea origini basarabene dar nu fusese in țara noastra, a scris despre frumusețile pe care le-a putut…