Stiri pe aceeasi tema

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, susține ca Vladimir Putin și Federația Rusa nu se vor opri la Ucraina și ca este nevoie sa li se raspunda cu o blocada economica totala. „Niciun cetațean roman nu are de ce sa se teama", a adaugat liberalul, joi, pe B1 TV, unde a salutat apartenența…

Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat joi ca armata belarusa a anuntat ca nu va participa la operatiunea militara lansata joi de Rusia in Ucraina, relateaza AFP.

Australia isi evacueaza personalul diplomatic ramas in Ucraina in Romania si Polonia relateaza BBC News.

O invazie rusa in Ucraina ar incerca sa ''zdrobeasca'' in mod violent poporul ucrainean, a indicat luni consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, relateaza France Presse.

Vicepresedintele Statelor Unite Kamala Harris a declarat ca ar putea exista un impact asupra preturilor energiei platite de consumatorii americani din cauza tensiunilor continue dintre Rusia si Ucraina, adaugand ca guvernul SUA lucreaza pentru a atenua efectele, transmite Reuters

Daca i se permite sa invadeze Ucraina, Vladimir Putin va continua razboiul impotriva țarilor vecine. Avertismentul a fost facut de Liz Truss, ministrul britanic de externe, citata de Daily Mail și The Guardian.

Presedintele croat Zoran Milanovic a sustinut vineri ca NATO nu ar trebui sa se extinda prin includerea Ucrainei si a promis ca in timpul mandatului sau el se va opune extinderii Aliantei, informeaza agentia de presa Hina.

Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat miercuri, la B1 TV, ca Ucraina risca sa devina federalizata, regiunile Donbass și Luhansk primind o autonomie sporita care sa blocheze aderarea Ucrainei in NATO și UE: