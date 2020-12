Cristian Diaconescu a pierdut șefia OSCE Helga Maria Schmid (Germania), actualul secretar general al Serviciului European de Acțiune Externa din cadrul Comisiei Europene, a fost numita prin consens secretar general al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE). Pentru aceasta poziție și-a depus candidatura și Cristian Diaconescu, fost ministru al Justiției, al Afacerilor Externe și șeful Administrației Prezidențiale in al doilea mandat al președintelui Traian Basescu, care a fost susținut de statul roman, dar negocierile dintre statele membre au dus la numirea contracandidatei sale din Germania. Tot vineri, 4 decembrie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

