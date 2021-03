Cristian Diaconescu a fost ales, duminica, in functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara (PMP), in cadrul congresului formatiunii desfasurat la Sinaia, el fiind desemnat totodata candidatul partidului la alegerile prezidentiale din 2024. Diaconescu a fost singurul care si-a anuntat intentia de a candida impreuna cu o echipa, motiunea condusa de acesta intitulandu-se “Romania respectata”. “Prin aceasta motiune va rog sa dati acestui partid solidaritate, intelepciune si coerenta la nivelul local si central si indraznesc sa ma oblig in fata dvs si sa va promit ca eu am sa ii dau un viitor”,…