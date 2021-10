Stiri pe aceeasi tema

- Concertul „In memoriam Laura Stoica”, marea artista din Romania ar fi implinit 54 de ani, astazi, 10 octombrie.VIDEO The post Concertul „In memoriam Laura Stoica”, marea artista din Romania, ar fi implinit 54 de ani, astazi, 10 octombrie.VIDEO first appeared on Partener TV .

- Deputatul USR PLUS Cristina Pruna a afirmat marti ca isi doreste ca ministrul Finantelor sa fie cat mai repede la curent cu realitatea economica a Romaniei, dar si cu programul de guvernare al guvernului din care face parte. "Imi doresc ca noul ministru al Finantelor Publice sa ajunga sa fie cat mai…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat, vineri, pe pagina de Facebook, ca Romania are deficiente in domeniul asigurarii utilitatilor de baza, iar Comisia Europeana a initiat o procedura de infringement impotriva tarii noastre deoarece retelele de apa si canalizare nu sunt…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina, averse torențiale, pentru intervalul 1 august, ora 16.00 – 2 august, ora 2.00. In Crișana, Maramureș, local in Banat, Transilvania și nordul Moldovei vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale…

- Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca o colaborare la Iasi între partidul din care face parte si PNL este exclusa în conditiile actuale, motivând ca "USR PLUS nu poate gira incompetenta, mafia din urbanism si smecheriile gastilor din spatele lui Chirica si Alexe", potrivit…

- Romania ar trebui sa ajunga macar la nivelul mediu european in ceea ce privește rata de acoperire vaccinala, spune, joi, Ludovic Orban. El respinge ideea potrivit careia ar fi responsabil pentru modul in care a evoluat campania: „Ce atribuții am ca președinte al Camerei Deputaților?”. „Cum sa fiu responsabil?…

- Disciplina scazuta la plata in economie, nivelul redus al intermedierii financiare si problema demografica sunt principalele vulnerabilitati structurale la adresa stabilitatii financiare din Romania, arata "Raportul asupra stabilitatii financiare", publicat de Banca Nationala a Romaniei. …

- „Mars recheama din Romania produsele noastre de inghetata mentionate mai jos. Acest lucru se datoreaza prezentei oxidului de etilena intr-un ingredient produs de unul dintre furnizorii nostri, la niveluri mai mari decat cele permise de legislatia UE. Acest fapt are impact cu privire la Mars precum…