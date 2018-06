Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia este singurul concurent din echipa “Faimoșilor” ramas la “Exatlon”. Acum lupta contra “Razboinicilor”. In ediția din 21 mai, acesta s-a declarat emoționat de plecarea lui Catalin Cazacu, cu care avea o relație deosebita. „Nu ma așteptam sa ma emoționeze atat de tare plecarea lui Catalin.…

- Vladimir Draghia și Catalin Cazacu au ramas singurii Faimoși in competiție, iar duminica seara au fost propuși spre eliminare. Cel care a avut mai puține voturi și care a ieșit din competiție a fost Catalin Cazacu. “Surprinzator, starea pe care o am acum mi-a fost data de faptul ca mi-am dat seama ca…

- Presa asiatica anunta ca Dan Petrescu s-a inteles cu Guizhou Hengfeng, antrenorul roman urmand a ajunge peste trei saptamani la sediul clubului pentru a semna contractul. De asemenea, se specifica faptul ca tehnicianul va incasa uns alariu de 800.000 de euro pe an, plus bonusuri importante in functie…

- Dupa ce s-a desparțit de mama vedetei de la Antena 1, Gheorghe Turda, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara de la noi din țara, și-a gasit marea dragoste. Celebrul rapsod a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, despre povestea pe care o traiește alaturi…

- Cristian Daminuța a confirmat desparțirea de soția lui, Iasmina. Cei doi nu mai stau impreuna și urmeaza sa stabileasca dupa Paște cum vor proceda cu divorțul și cu imparțirea lucrurilor.

- Anca Surdu a parasit competiția Exatlon din cauza unor probleme dermatologice. In ultima vreme, sportiva nu a mai putut concura, doar a fost alaturi de colegii sai de pe margine, purtand o șapca bine trasa pe ochi. Nici bine nu a ajuns in țara și i s-a facut dor, atat de echipa, cat și de […] The post…

- Anda Calin și Liviu Varciu debordeaza de fericire in ziua in care și-au creștinat fetița. Proaspeții parinți au facut primele declarații la ieșirea din biserica despre emoțiile pe care le-au simțit in aceasta zi speciala.

- Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, va deveni mama in curand, fiind insarcinata in cinci luni. Artista e vorbit in exclusivitate pentru "Rai Da' Buni" despre sarcina si despre nunta.